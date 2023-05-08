Почему ВСУ не сбивает российские самолеты: в Воздушных силах дали ответ

Мы давно уже не видели сбитых российских самолетов и вертолетов из-за того, что они не залетают в зону поражения нашей ПВО, отметил Игнат.

Авиация врага не залетает в зону поражения противовоздушной обороны и пытается использовать управляемые бомбы.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы давно уже не видели сбитых российских самолетов и вертолетов из-за того, что они не залетают в зону поражения нашей ПВО. Почему нет результативной работы по самолетам и вертолетам? Потому что на сегодняшний день авиация РФ не залетает в зону поражения украинского ПВО и пытается дистанционно наносить удары. Как в случае сегодняшней ночи. Это касается и ракет Х-101, Х-555", – сказал он.

Напомним, 4 мая около 2:30 в небе Киевской области Воздушные силы сбили российскую баллистическую ракету "Кинжал". ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную с МиГ-31К с территории России.

Юрий Игнат отметил, что россияне рано узнали об этой успешной работе, поэтому не хотелось так быстро обнародовать информацию о работе Patriot.

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