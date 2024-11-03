Почему ВСУ отступают из населенных пунктов: военный эксперт назвал причины

ВСУ вынуждены отступать из населенных пунктов под натиском движущейся вперед российской армии. Причины отступления украинских военных носят комплексный характер.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "Украинскому Радио".

Он подчеркивает, что важным фактором является то, что Россия имеет значительное преимущество в количестве личного состава и материально-технических ресурсах. Ведь, несмотря на немалые потери среди личного состава, бронетехники и вооружения, оккупационная армия "готова трупами своих солдат устилать путь к обретению вожделенных квадратных километров украинской территории".

Вторым фактором, считает Селезнев, то, что украинские военные страдают от психологического и физического истощения. Ведь некоторые бригады очень устали, потому что находятся на передовой больше года.

Третья причина, по мнению эксперта, связана с ошибочными командирскими решениями. По его словам, перед изменением тактики важно анализировать предыдущие ошибки во избежание их в будущем.

"К большому сожалению, традицией в украинском войске не стало исследование этих историй, и многие известные украинские военные эксперты это постоянно подчеркивают. Проблемы есть. Украинская армия так же развивается и трансформируется в армию современного типа, и на этом пути мы не избегаем ошибок, в частности, на уровне определенных командиров", — пояснил Владислав Селезнев.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Снегирев, российская армия пытается окружить группировку ВСУ в Донецкой области. Военные РФ уже форсировали канал Северский Донец и имеют продвижение в районе Тернов и Торского.

Читайте также:

Россияне штурмуют беспрестанно! ВСУ в Торецке пошли в контратаку!