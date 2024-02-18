Почему ВСУ отступили из Авдеевки: объяснение секретаря профильного комитета Рады

Для достижения хоть какой-то "победы" российское военное командование использовало для наступления на Авдеевку огромную ударную группировку, в состав которой входили наиболее подготовленные российские солдаты.

Главной причиной выхода подразделений ВСУ из Авдеевки было не ограниченное количество боеприпасов, а значительное преимущество врага в воздухе, которое российские оккупанты использовали для нанесения авиаударов.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

Не хватало боеприпасов

По его словам, в целом на линии фронта у подразделений ВСУ ограничено количество боеприпасов, если сравнивать с россиянами. Однако в Авдеевку было отправлено дополнительное подкрепление.

“По моей информации, которую предоставило высшее военное руководство, когда противник начал больше нажимать и использовать там [в Авдеевке] больше подразделений, то туда были выделены дополнительные боеприпасы и резервы. Я не знаю, успели ли они туда доехать, но на следующий день, когда нам это сказали, было Генштабом заявлено о том, что выходят наши подразделения. Объективно – боеприпасы туда направлялись”, — отметил Костенко.

Народный депутат подчеркнул, что для достижения какой-либо "победы" российское военное командование использовало для наступления на Авдеевку огромную ударную группировку, в состав которой входили наиболее подготовленные российские солдаты.

Отступление под ударами КАБов

В то же время, он согласился с аналитиками Института изучения войны, которые сказали, что противник смог воспользоваться своим преимуществом в воздухе.

"Это реально факт. Думаю, что с начала полномасштабного вторжения авиационные удары наибольший эффект имели именно под Авдеевкой. Я не знаю, почему противник смог создать это преимущество, а сбивать мы их начали только в последний день. Возможно, потому что у нас не хватало каких-то средств, и они не были туда переброшены. Но 17 февраля были сбиты три самолета, являющихся носителями этих УАБов”, — отметил он.

Роман Костенко считает, что именно из-за этих ударов управляемыми авиабомбами наше военно-политическое руководство приняло решение об отводе наших войск.

“Мы должны что-то делать, потому что россияне поняли, что они успеха достигают, в частности из-за своего локальноого авиационного господства. Поэтому, я думаю, они будут его использовать и дальше. А этих авиационных бомб у них достаточно много. Поэтому сейчас вопрос не просто "закрыть небо", а и создать бесполетную зону хотя бы километров на 50-70 в сторону противника, потому что сейчас это их преимущество, к сожалению", — резюмировал политик.

Напомним, в субботу, 17 февраля, Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, которые в течение последних дней атаковали позиции украинских защитников, в том числе и на Авдеевском направлении.

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