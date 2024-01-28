Почему ВСУ отступили из села Крахмальное в Харьковской области: военный эксперт назвал причину

ВСУ вынуждены были оставить село Крохмальное, что на Харьковщине, за неимением снарядов.

Об этом "Обозревателю" сообщил военный эксперт Андрей Крамаров.

"Я знаю ситуацию в Крахмальном, о котором сейчас много говорят. Мой бывший подчиненный там командир роты. Они держали Крахмальное и отошли из него элементарно из-за того, что не было боеприпасов. Командир роты лично находился в этом селе, командовал своими подчиненными, он рассказывал мне: "Мы произвели последний выстрел из гранатомета и я понял, что дальше удерживать позицию мы просто физически не можем. Иначе я просто положу роту". И он отошел. Кстати, после того, буквально через 24 часа, 25 бригада, штурмовики зашли в Крахмальное, перебили там россиян и теперь этот населенный пункт снова условно "серая зона", — сказал он.

Напомним, ISW сообщил, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.

Сухопутные войска подтвердили отход от села, но уверяют, что это не несет угрозы соседним подразделениям. В частности, руководитель службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что военные покинули село и отошли на лучшие и подготовленные позиции.

"Крохмальное, чтобы вы понимали, – это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было, пожалуй, 5 домов. И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и соответственно наша цель – сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени защитные позиции, где они сейчас держат оборону, не дают продвигаться врагу. Каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет. Я думаю, что это временное явление. Линия фронта ежедневно меняется", - сказал он.

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