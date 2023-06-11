Почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян отправили БМП M2 Bradley – Коваленко

В Запорожском направлении во время жестоких боев ВСУ на прорыв основной линии обороны российских войск отправили M2 Bradley, а не танки Т-64 и БМП-1/2/3.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко разъяснил действия украинских военных, передает "Униан".

Он дал сравнительную характеристику M2 Bradley и БМП-2.

M2 Bradley

Масса: 30 тонн.

Броня: многослойная разнесенная, стальные экраны, алюминиевая броня корпуса, ДЗ.

Днище усилено стальным листом.

Борт держит 14,5-мм, лоб – 25-мм, подкалиберный бронебойный.

"Это БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанта", — отметил эксперт.

БМП-2

Масса: 15 тонн.

Броня: стальная, катана, гомогенная.

Верхний лист на ура прошивается 5,45-мм, не говоря уже о других калибрах и наездах на мины.

БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато имеют очень неплохой показатель плавучести.

Каждый, кто задавался последние несколько дней вопросом, почему не послали Т-64 и БМП-1/2/3 на прорыв основной линии, в моих глазах опускался с каждым разом все ниже и ниже, не как специалист или эксперт, а просто как человек. Потому что даже одна жизнь ценнее 30/60 тонн металла", — отметил Коваленко.

Напомним, обнародовано видео боя украинских защитников с врагом, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

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