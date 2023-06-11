Почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян отправили БМП M2 Bradley – Коваленко

Военно-политический обозреватель сравнил технику.
В Запорожском направлении во время жестоких боев ВСУ на прорыв основной линии обороны российских войск отправили M2 Bradley, а не танки Т-64 и БМП-1/2/3.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко разъяснил действия украинских военных, передает "Униан".
Он дал сравнительную характеристику M2 Bradley и БМП-2.
M2 Bradley
- Масса: 30 тонн.
- Броня: многослойная разнесенная, стальные экраны, алюминиевая броня корпуса, ДЗ.
- Днище усилено стальным листом.
- Борт держит 14,5-мм, лоб – 25-мм, подкалиберный бронебойный.
"Это БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанта", — отметил эксперт.
БМП-2
- Масса: 15 тонн.
- Броня: стальная, катана, гомогенная.
- Верхний лист на ура прошивается 5,45-мм, не говоря уже о других калибрах и наездах на мины.
- БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато имеют очень неплохой показатель плавучести.
Каждый, кто задавался последние несколько дней вопросом, почему не послали Т-64 и БМП-1/2/3 на прорыв основной линии, в моих глазах опускался с каждым разом все ниже и ниже, не как специалист или эксперт, а просто как человек. Потому что даже одна жизнь ценнее 30/60 тонн металла", — отметил Коваленко.
Напомним, обнародовано видео боя украинских защитников с врагом, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.
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