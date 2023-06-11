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Почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян отправили БМП M2 Bradley – Коваленко

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян отправили БМП M2 Bradley – Коваленко

ВСУ на прорыв основной линии обороны врага отправили M2 Bradley / Фото: Associated Press

Военно-политический обозреватель сравнил технику.

В Запорожском направлении во время жестоких боев ВСУ на прорыв основной линии обороны российских войск отправили M2 Bradley, а не танки Т-64 и БМП-1/2/3.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко разъяснил действия украинских военных, передает "Униан".

Он дал сравнительную характеристику M2 Bradley и БМП-2.

M2 Bradley

  • Масса: 30 тонн.
  • Броня: многослойная разнесенная, стальные экраны, алюминиевая броня корпуса, ДЗ.
  • Днище усилено стальным листом.
  • Борт держит 14,5-мм, лоб – 25-мм, подкалиберный бронебойный.

"Это БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанта", — отметил эксперт.

БМП-2

  • Масса: 15 тонн.
  • Броня: стальная, катана, гомогенная.
  • Верхний лист на ура прошивается 5,45-мм, не говоря уже о других калибрах и наездах на мины.
  • БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато имеют очень неплохой показатель плавучести.

Каждый, кто задавался последние несколько дней вопросом, почему не послали Т-64 и БМП-1/2/3 на прорыв основной линии, в моих глазах опускался с каждым разом все ниже и ниже, не как специалист или эксперт, а просто как человек. Потому что даже одна жизнь ценнее 30/60 тонн металла", — отметил Коваленко.

Напомним, обнародовано видео боя украинских защитников с врагом, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

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Дата публикации
Просмотры
4036
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