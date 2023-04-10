"Почему вы не сдались в плен?": в больнице Кривого Рога женщина упрекнула раненых военных (видео)

В Кривом Роге женщина цинично обратилась к раненым военным в больнице.

В Криворожской городской клинической больнице №2 женщина цинично спросила у военных, почему те не сдались в плен россиянам.

Об этом сообщает Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Раненые военные спросили женщину, почему она говорит им такие вещи.

"Мы что здесь бегаем просто так, что вы имели в виду под тем, что мы должны были сдаться в плен", – спросил один из них.

На что женщина цинично ответила:

"А чего вы не сдались в плен, вы не были бы ранены и остались бы живы", — заявила она.

На вопрос, знает ли она, что россияне делают с солдатами ВСУ в плену, женщине просто отмолчалась.

Напомним, в одном из садиков России воспитательница набросилась на мальчика. Расстроившаяся женщина кричала, чтобы ребенок "целовал кормящую землю", "приучала" мальчика любить Россию, потому что "он вырос на русской земле".

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