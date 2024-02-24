Почему выход из Авдеевки стал большой утратой для Украины: полковник запаса ВСУ назвал истинную причину

Захват российскими войсками города Авдеевка Донецкой области является стратегической потерей для Украины, ведь именно оттуда украинские войска могли начать наступление на ключевые города оккупированного Донбасса.
Оккупация российскими войсками города Авдеевка Донецкой области является очень болезненной потерей для Украины, поскольку это был важный оборонительный и наступательный рубеж.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью 24 каналу.
"Авдеевка была двух "ипостасей". Дело в том, что это первый оборонительный рубеж. Это первая линия обороны, которая 10 лет стояла — с 2014 года. Это оборонительный рубеж, достаточно хорошо залитый и выровненный в общей структуре фронта по первой линии", — рассказал Свитан.
По его словам, это был и наступательный рубеж – стратегический наступательный плацдарм. Он подходил практически к трем городам одновременно: Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Ясиноватская развилка вела по меньшей мере в 7 городов: Авдеевка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка, то есть направление на Горловку, Енакиево, Ханжонково, Криничную. То есть это достаточно серьезная развязка, и, кроме того, это высота.
"Мы стояли в 3 километрах. В свое время нас остановил Порошенко "Минском-2" – прочертил линию между промзоной Авдеевки и Ясиноватским блокпостом, этой Ясиноватской развязкой. Однако это был наступательный рубеж. Мы его потеряли. С этой точки зрения – это очень большая потеря, потому что из этого рубежа можно было выполнять боевые задания в любое время, сейчас можно уже об этом откровенно говорить, лучше бы в прошлом году мы двигались не в сторону Токмака (Запорожская область – ред.), потому что без авиации более 15 километров мы бы и не прошли, а лучше мы пошли бы в Донецк", — сказал эксперт.
Свитан добавил, что в 15 километрах от Авдеевки – это центр Донецкая, Донецкая область. Поэтому Донецк был шанс освободить еще в прошлом году.
"Учитывая те силы и средства, которые мы имели в прошлом году. И самое интересное – в сторону Донецка не было линий Суровикина. Россияне почему-то на 100% знали, что мы в Донецк не пойдем, то есть не пересечем линию 24 февраля. Там не было никаких серьезных сооружений. Донецк был практически открыт. Если бы мы развернули те бригады, которые были подготовлены, в Донецк – Донецк, Макеевка и Ясиноватая были бы освобождены в прошлом году. Но история условного способа, конечно, не имеет", — сказал эксперт.
Напомним, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.
Президент Владимир Зеленский назвал такое решение логичным, а также подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.
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