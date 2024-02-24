Почему выход из Авдеевки стал большой утратой для Украины: полковник запаса ВСУ назвал истинную причину

Оккупация российскими войсками города Авдеевка Донецкой области является очень болезненной потерей для Украины, поскольку это был важный оборонительный и наступательный рубеж.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью 24 каналу.

"Авдеевка была двух "ипостасей". Дело в том, что это первый оборонительный рубеж. Это первая линия обороны, которая 10 лет стояла — с 2014 года. Это оборонительный рубеж, достаточно хорошо залитый и выровненный в общей структуре фронта по первой линии", — рассказал Свитан.

По его словам, это был и наступательный рубеж – стратегический наступательный плацдарм. Он подходил практически к трем городам одновременно: Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Ясиноватская развилка вела по меньшей мере в 7 городов: Авдеевка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка, то есть направление на Горловку, Енакиево, Ханжонково, Криничную. То есть это достаточно серьезная развязка, и, кроме того, это высота.

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"Мы стояли в 3 километрах. В свое время нас остановил Порошенко "Минском-2" – прочертил линию между промзоной Авдеевки и Ясиноватским блокпостом, этой Ясиноватской развязкой. Однако это был наступательный рубеж. Мы его потеряли. С этой точки зрения – это очень большая потеря, потому что из этого рубежа можно было выполнять боевые задания в любое время, сейчас можно уже об этом откровенно говорить, лучше бы в прошлом году мы двигались не в сторону Токмака (Запорожская область – ред.), потому что без авиации более 15 километров мы бы и не прошли, а лучше мы пошли бы в Донецк", — сказал эксперт.

Свитан добавил, что в 15 километрах от Авдеевки – это центр Донецкая, Донецкая область. Поэтому Донецк был шанс освободить еще в прошлом году.

"Учитывая те силы и средства, которые мы имели в прошлом году. И самое интересное – в сторону Донецка не было линий Суровикина. Россияне почему-то на 100% знали, что мы в Донецк не пойдем, то есть не пересечем линию 24 февраля. Там не было никаких серьезных сооружений. Донецк был практически открыт. Если бы мы развернули те бригады, которые были подготовлены, в Донецк – Донецк, Макеевка и Ясиноватая были бы освобождены в прошлом году. Но история условного способа, конечно, не имеет", — сказал эксперт.

Напомним, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Президент Владимир Зеленский назвал такое решение логичным, а также подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.

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