Почему захват остальной Донецкой области принципиален для Путина: анализ NYT

Война в Украине

В конце этой недели российские и украинские переговорщики снова встретятся в Абу-Даби для мирных консультаций при посредничестве администрации Дональда Трампа. Впрочем, один из ключевых пунктов переговоров до сих пор остается нерешенным – будущее Донецкой области.

Об этом говорится в материале The New York Times.

В течение нескольких месяцев российские чиновники настаивают: Москва не прекратит боевые действия, пока Украина не передаст около 2082 квадратных миль территории Донецкой области, которая находится под контролем Киева.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате, заявил, что вопрос Донецкой области стал "единственным нерешенным пунктом" мирных переговоров. В Кремле это заявление впоследствии частично опровергли, отметив, что также остаются открытыми вопросы гарантий безопасности для Украины.

Несмотря на это, именно контролируемая Украиной часть Донетчины оказалась в центре дипломатических торгов. Это рождает вопрос: почему именно эта земля имеет такое значение для Владимира Путина?

Символизм и внутренняя пропаганда

Донецкая область играет ключевую роль в российском нарративе еще с 2014 года. Именно здесь Москва предприняла попытки обособления и последующей аннексии преимущественно русскоязычного промышленного региона, который в кремлевской пропаганде преподносится как "исторически русский".

Россия уже установила полный контроль над Луганской областью. В конце 2022 года Кремль объявил об аннексии четырех регионов Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В то же время во время прошлогодних переговоров Москва фактически отказалась от контролируемых частей Херсонщины и Запорожья.

Если Украине удастся сохранить значительную часть Донецкой области, Путин может столкнуться с критикой со стороны пророссийских националистов внутри страны.

Особое символическое значение имеет Славянск – город, где в 2014 году началось пророссийское сепаратистское восстание. Неспособность России захватить его за десять лет может взорвать миф о "русской весне", который активно используется в пропаганде.

Как отмечает директор Центра Карнеги "Россия - Евразия" Александр Габуев, контроль над этой территорией позволил бы Кремлю сформировать нарратив о победе:

"Если за столом переговоров будет достигнуто то, чего не удалось получить силой, это даст ответ на вопрос, кто выиграл войну".

В то же время любые территориальные уступки со стороны Киева могут повлечь за собой острую внутреннюю дискуссию в Украине, где за эту землю воюют и погибают уже более 12 лет.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к компромиссам по прекращению войны, однако не согласится на потерю территориальной целостности Украины.

"Анкориджская формула"

После того как попытки Дональда Трампа активизировать переговоры зашли в тупик, его администрация предложила идею территориального обмена, в частности, относительно Донбасса. Это привело к саммиту на Аляске, после которого российские чиновники начали говорить о необходимости соблюдения так называемого "духа Анкориджа".

По данным экспертов, эта формула предусматривает прекращение войны в обмен на передачу России остатков Донецкой области и выполнение ряда дополнительных требований. Киев с этим не согласился, отметив, что Конституция Украины запрещает территориальные уступки без общенационального референдума.

Позже эта идея появилась в плане 28 пунктов, разработанном американскими переговорщиками. Он предусматривал вывод украинских войск из контролируемой части Донбасса и создание демилитаризованной зоны, которая формально признавалась бы российской территорией, но без присутствия российских войск. Украина на этот вариант не соглашалась.

Оборона и водный фактор

Контролируемая Украиной часть Донецкой области является одним из наиболее укрепленных отрезков фронта – оборонные сооружения здесь строились еще с 2014 года. Их потеря, по оценкам аналитиков, может сделать Украину более уязвимой к возможным будущим атакам.

Кроме этого, оккупированный Донецк уже несколько лет страдает острой нехваткой воды. Ключевой канал поставки — Северский Донец—Донбасс — был разрушен в начале полномасштабного вторжения, а его истоки расположены на территории, которая остается под контролем Украины.

В декабре Владимир Путин прямо заявил, что проблему водоснабжения можно "кардинально решить" только после установления контроля над этой территорией.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 202 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении – на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.