Почему замедлилось российское наступление на фронте: аналитики назвали две главные причины

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российское продвижение в Украине замедлилось в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года. Это произошло, очевидно, из-за менее благоприятных зимних погодных условий и прекращения усилий по соблюдению произвольных сроков в конце года.

Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ISW наблюдал доказательства, свидетельствующие о том, что российские войска увеличили свое присутствие (либо посредством миссий по инфильтрации, либо посредством штурмов) на территории Украины площадью 276,44 квадратного километра между 1 и 17 декабря; 89,05 квадратных километров между 17 и 31 декабря; и 73,82 квадратного километра между 31 декабря и 13 января.

«Семидневное среднее продвижение российской армии в конце 2025 года достигло пика 1 и 2 декабря, а затем постоянно снижалось до конца года. Российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, препятствовавшими операциям украинских беспилотников, для относительно более быстрого продвижения», — считают эксперты.

Аналитики отмечают, что оккупанты пытаются поддерживать столь быстрые темпы продвижения, поскольку настал холод, что затрудняет способность российских войск успешно внедрять свой новый наступательный шаблон, в значительной степени зависящий от миссий пехотного проникновения, которые должны преодолевать десятки километров территории пешком с ограниченной поставкой.

Ранее сообщалось, что Россия провалила стратегические цели 2025 года, несмотря на продвижение на Донбассе. По данным замглавы Офиса президента Украины полковника Павла Палисы, Москва планировала полностью захватить Донецкую и Луганскую области до 1 сентября 2025-го. Кроме того, до конца года враг должен был создать «буферную зону» вдоль северной границы. Обе задачи остались невыполненными.