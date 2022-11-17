Почему Запад до сих пор не предоставил Украине ракеты ATACMS: объяснение Жданова

По мнению Жданова, Запад опасается, что эти ракеты полетят по территории РФ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему Украина не получила от Запада тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS.

Об этом он рассказал на своем youtube канале.

Жданов предположил, что западные партнеры считают, что эти ракеты Украине сейчас не очень нужны.

"Мы уже полгода просим эти ракеты, но, к сожалению, нам их не дают. Когда дадут – трудно сказать. Судя по тому, что мы ведем достаточно успешные боевые действия. Да, у нас есть трудности, но мы все равно побеждаем российскую армию" — может, потому и не спешат давать эти ракеты", — рассуждает эксперт.

Другая версия – Запад боится, что эти ракеты полетят по территории РФ, и не получили четкие гарантии от Киева, что этого не будет.

Что известно об АTACMS

АTACMS (Army Tactical Missile System) - американская тактическая баллистическая ракета класса земля-земля. Она предназначена для использования с ракетными системами M142 HIMARS и M270 MLRS и других модификаций.

Дальность: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.

ATACMS позволит ВСУ наносить удары по военным целям где угодно в Украине, учитывая Крым.

Ранее в CNN писали, что Украина просит США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS с условием согласовывать цели.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что США могут засекретить новые поставки оружия Украине.

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