Почему Запад говорит о еще 7 годах войны в Украине: Самусь прокомментировал финансовое планирование союзников

Путин может жить и до 2036 года.

США и их союзники из G7 считают, что война в Украине может длиться годами, в частности, 6-7 лет, поэтому закладывают эту вероятность в свое военное и финансовое планирование. Военный эксперт Михаил Самусь прокомментировал ситуацию, объяснив, почему это хорошо.

Об этом говорилось в эфире "1+1".

"На самом деле, если немцы что-то планируют до 2030 года, это очень хорошо. Они планируют, и свои планы в основном выполняют", — сказал Самусь.

По словам эксперта, освобождение украинских территорий до границ 1991 года не будет означать капитуляцию путинского режима, поэтому еще долгое время РФ может наносить по Украине ракетные удары, задействовать диверсионные группы и даже атаковать страны Балтии.

"Это готовность, прежде всего, не западных армий, потому что армии они будут пытаться до конца не привлекать к этой войне, а вот оборонно-промышленный комплекс, который был в полуспящем режиме, это был просто бизнес. 100 ракет продали за год в арабские страны — это уже хороший результат, один корабль за 5 лет продали — вообще супер. Теперь нужно производить миллионы боеприпасов, сотни танков и бронемашин в месяц. Это планирование ресурсов, которые они будут вкладывать в оборонно-промышленный комплекс", — пояснил эксперт.

По его словам, правильно планировать все именно к 2035-36 году, потому что глава Кремля Путин "может жить до 2036 года".

Напомним, что некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов.

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