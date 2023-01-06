Почему Запад начал давать больше оружия и что нужно Украине – ответ Андрея Мельника

Заместитель министра иностранных дел Украины экс-посол в Германии Андрей Мельник рассказал, что Запад начал выделять Украине больше оружия после дипломатических шагов нашего государства. Он надеется, что наконец партнеры передадут нашему государству и боевые танки, и ракеты.

Об этом Мельник рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"На самом деле факторов очень много и главный — это старания Владимира Зеленского. А это и исторический визит в Вашингтон, ставший тектоническим сдвигом в вопросах Patriot, и по французам, и под Рождество мы видим важное решение немецкого правительства относительно передачи нам БМП Marder, о чем мы просили 10 месяцев. Это произошло благодаря нашей дипломатии и партнеров продвинулись в этих вопросах. Для нас важно, что будет дальше. Какие возможности будут у ВСУ. Важно не терять динамику", — пояснил Мельник.

Замминистра иностранных дел добавил, что Украина надеется получить дальнобойные ракеты и боевые танки.

"Нам нужны решения по поставкам боевых танков, без которых освобождать наши территории будет труднее. Но нужно делать еще более дальновидные шаги – поставки боевых самолетов, укрепление флота – корабли и подводные лодки, ракеты ATACMS. И это те задачи, которые президент ставит перед дипломатией чтобы наши ВСУ получили все лучшее и чтобы помощь была не эпизодической, а системной", — сказал Андрей Мельник.

Передача ВСУ оружия

США 6 января объявили о рекордном пакете военной помощи Украине – почти на 3 млрд долларов. ВСУ впервые дадут "убийцу танков" БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 100 бронетранспортеров M113 и прочее.

Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

Также Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, это государство намерено отправить Украине БМП Marder.

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