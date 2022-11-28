Почему Запад начал передавать Украине меньше оружия: объяснение военного эксперта из Израиля

Израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что Запад начал передавать Украине меньшее вооружение. Это связано с их недостаточным количеством и политическими факторами.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Гендельман считает, что у стран Запада сейчас нет достаточно много вооружения, чтобы передавать его Украине.

"Французские танки CAESAR передали Украине в небольшом количестве, но это примерно треть от того, что есть во Франции. Польские Krab передали очень значительный процент от того количества, которое есть в наличии в Польше", — считает специалист из Израиля.

Он добавил, что достаточно вооружения в США, однако там не хотят передавать Украине много оружия, поскольку опасаются войны с Россией или Китаем. Что касается современных танков, то Запад не хочет отдать их Украине, чтобы наша армия не стала сильной и не спровоцировать Россию на удары ядерным оружием.

"Однако, если бы Запад не предоставил достаточно артиллерии, то Украина уже проиграла бы войну. А танки не передают возможно потому, что считают, что Украина еще более-менее держится. Поэтому можем и дальше не давать", — считает Гендельман.

Военный эксперт подчеркнул, что Западу важно, чтобы война не пришла на их территории.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. оккупанты хотели "за три дня" захватить Киев, установить марионеточный режим, подчиняющийся Кремлю. Однако ВСУ разрушили планы захватчиков.

После начала войны президент Зеленский и украинские дипломаты обращаются во многие государства мира с просьбой предоставить Украине оружие для обороны от России. В США даже для этого инициировали контактную группу в формате Рамштайн, которая собирается, чтобы обсудить потребности Украины на фронте.

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