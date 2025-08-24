Почему Запад не введет войска в Украину: мнение офицера ВСУ

Миротворцы

Европа и США не рассматривают возможность отправки своих войск в Украину, поскольку опасаются прямой конфронтации с Россией.

Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Эспрессо" офицер ВСУ Александр Матяш.

По его словам, иностранных военных на территории Украины не будет, кроме интернациональных легионов, куда преимущественно вступают добровольцы из других стран, в том числе испаноязычные граждане.

"Я считаю, что ни США, ни европейские государства не направят свои войска в Украину при любых условиях. Они просто боятся прямого столкновения", - отметил он.

Матяш убежден: если бы Запад решился открыть второй фронт против России, война могла бы завершиться гораздо быстрее победой Украины.

"Если бы они не боялись, эта война уже была бы выиграна. Россия потеряла бы то, что имеет. Китай также не решился бы поддержать Москву. Это могло бы стать мощным сигналом и по Тайваню. А сейчас, по моему мнению, Пекин может рискнуть атаковать остров, и США не смогут этому помешать", - добавил офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что Анкара готова приобщиться к разминированию Черного моря и украинских территорий, участие миротворческого контингента не исключено.