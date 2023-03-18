Почему западные партнеры не сразу наладили производство боеприпасов для Украины: простое объяснение эксперта

Когда началось военное вторжение РФ в Украину, на Западе не думали, что война наберет такие масштабы, считая, что Киев скоро упадет.

Масштабная военная помощь Украине от западных партнеров началась только тогда, когда ВСУ начали успешно громить российские войска, совершившие вторжение.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

"Никто не ожидал, что война приобретет такие масштабы. Западные партнеры, затаив дыхание, сидели четыре дня и ждали — упадет Киев или нет. И когда Киев не упал, стали думать, что делать с этой войной. А когда война начала разгораться и мы начали в первые недели громить российские войска, достаточно успешно наносить контрудары на разных оперативных направлениях, тогда сразу возник вопрос о помощи Украине”, — отметил он.

Эксперт напомнил, что первый Рамштайн был в апреле 2022 года.

"Тогда, когда начала возрождаться украинская система ПВО, когда начали сбивать российские самолеты в нашем небе, [западные партнеры] начали думать, что Украина может выстоять в войне, но масштабы войны увеличивались, расходы боеприпасов увеличивались..." — отметил Жданов.

По его словам, военно-промышленный комплекс наших партнеров на Западе слишком долго "раскачивался", поскольку они "не ожидали, что мы будем живы через неделю после вторжения".

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна-10" заявил, что Контактная группа по обороне Украины и дальше будет оказывать поддержку столько, сколько это нужно. В частности, Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут системы противовоздушной обороны NASAMS.

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