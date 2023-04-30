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Почему затягивается украинское контрнаступление: западная пресса дала объяснение

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Почему затягивается украинское контрнаступление: западная пресса дала объяснение

Украина готова начать контрнаступление / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Западная пресса называет контрнаступление Украины "ключевым моментом" в войне.

Украина заявляет о завершении подготовки к весеннему контрнаступлению. Он может начаться в любой момент, однако есть определенные факторы, которые его затягивают.

Об этом говорится в статье влиятельного информационного агентства CNN.

Американские журналисты назвали три главные причины, почему, по их предположениям, еще не началось контрнаступление украинской армии. Это:

  • Первый – российская линия обороны. У русских было почти 6 месяцев, чтобы построить сложный комплекс обороны. Российская оборона – это "слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей".
  • Второй – отсутствие момента неожиданности.
  • Третий – российские силы сохраняют явное преимущество в воздухе, что в свою очередь "может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины".

Западная пресса называет контрнаступление Украины "ключевым моментом" в войне.

Reuters провел анализ спутниковых изображений, показывающих большие траншеи к востоку от города Пологи в Запорожской области. "Позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта в юго-восточной Запорожской области, на востоке и на узкой полосе земли, соединяющей Крымский полуостров с остальной Украиной".

CNN подчеркивает, что, несмотря на большую изобретательность и мотивацию украинцев и потрясающие потери россиян с начала вторжения, российская армия "сохраняет гораздо лучшие ресурсы".

Украинское контрнаступление

В Минобороны заявили, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинская получила от партнеров немало современной техники, которую сейчас овладевают военные. Среди условий, необходимых для начала спецоперации - решение командования и соответствующие погодные условия, подчеркнул Резников.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским СМИ, украинское контрнаступление предусматривает освобождение ВСУ временно оккупированного Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
508
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