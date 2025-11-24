Почему зимой ГБО начинает "барахлить": эксперты назвали критические ошибки водителей

Авто / © Фото из открытых источников

С наступлением холодов водители, чьи автомобили оборудованы газобаллонными установками, все чаще сталкиваются с трудом: двигатель запускается труднее, газовая система переходит в работу с задержкой, а салон прогревается заметно медленнее.

По словам специалистов "ITsider", главная причина таких сбоев - высокая чувствительность ГБО к низким температурам.

Эксперты выделяют 10 ключевых ошибок, которые водители допускают зимой — и которые в итоге стоят денег.

Самая распространенная ошибка - запуск двигателя "на газе"

В холодное время авто следует заводить только на бензине и переходить на газ после прогрева мотора хотя бы до 40–50 °C. Нарушение этой рекомендации приводит к тому, что свечи заливает, двигатель начинает работать нестабильно или вообще глохнет.

Вторая критическая ошибка – игнорирование уровня антифриза. Если охлаждающей жидкости недостаточно, редуктор ГБО не прогревается, что делает невозможным работу газовой системы. Также могут появляться воздушные пробки, ухудшающие работу как двигателя, так и печи.

Среди других распространенных ошибок:

заправка газового баллона "под завязку" - оптимум 80-90%;

отсутствие сезонной замены газовых фильтров;

неутепленный капот в сильные морозы;

пустые бензобаки, хотя переход на бензин зимой критически важен;

изношенный аккумулятор или свечи зажигания.

Специалисты отмечают: соблюдение этих простых правил существенно уменьшает риск поломок и обеспечивает стабильную работу ГБО в холодное время года.

