Почти 100 тысяч украинцев Россия принудительно вывезла в Сибирь, на Кавказ и Чечню – The Independent

Почти 100 тысяч украинцев Россия принудительно вывезла в Сибирь, на Кавказ и Чечню – The Independent

Насильственно эвакуированных жителей Мариуполя просят подписать документы о том, что их город обстреляли якобы украинские войска.

Месяц назад российские власти отдали приказ о переселении почти 100 тыс. украинских беженцев как можно дальше от зоны боевых действий на расстояние 8,8 тыс. километров от их домов.

Об этом пишет The Independent.

Журналисты ознакомились с документами, в которых говорилось о том, что "учитывая сложившуюся ситуацию в Украине, РФ "одобряет распределение" граждан по "субъектам Российской Федерации" и просит власти "обеспечить прием" 95 739 человек. Переселять людей планировали в отдаленные регионы России, в том числе на Дальний Восток и за Полярный круг.

По информации издания, 11 398 украинцев распределили в Сибирь, 7 218 отправили на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая очень милитаризированные регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

В полученном журналистами отчете также говорилось о том, что российские власти просили подписать жителей Мариуполя документы о том, что якобы украинские войска обстреляли их город. Подписантам также сообщили, что они не могут вернуться в Украину, потому что столкнутся с "преследованием".

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российские оккупанты могли принудительно вывезти в РФ более 45 тыс. украинцев. Часть жителей Мариуполя, которым удалось вернуться в Украину, рассказывают, что их содержали фактически в концлагерях.

Антон Геращенко рассказал о ситуации с украинцами, которых принудительно вывезли в РФ

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