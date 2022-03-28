Почти 13,1 млрд гривен перечислил НБУ на поддержку украинской армии

Почти 13,1 млрд гривен перечислил НБУ на поддержку украинской армии

Около 3,8 млрд грн. поступило из-за границы, остальное собрали украинцы.

Со дня открытия специального счета для поддержки Вооруженных сил Украины украинцы и иностранцы перечислили около 13,1 млрд грн.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Помочь украинской армии можно здесь.

Около 3,8 млрд грн. в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

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На нужды украинских военных НБУ уже перечислил более 12,9 млрд грн. На спецсчете осталось почти 102 млн грн.

Остаток средств на счету Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, составляет более 302 млн грн. Около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте.

Помочь гражданам, страдающим от войны, можно здесь.

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