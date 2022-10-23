Почти 150 "прилетов" на Сумщине и сбитие ударного вертолета оккупантов в Херсонской области: ситуация в регионах 23 октября

В Украине начались 242 сутки героического противостояния российскому широкомасштабному вторжению. Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Кировоградская область

Ночью 23 октября в пгт Онуфриевка Александрийского района обломками сбитой ракеты РФ возникло возгорание, также были повреждены жилые дома, кровли, выбиты окна.

Погибших и травмированных нет. Пожар был ликвидирован. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сумская область

За прошедшие сутки россияне обстреляли Эсманскую, Юнаковскую, Шалыгинскую, Белопольскую, Путивльскую, Середино-Будскую громады.

В общей сложности было 143 "прилета" по громадам Сумщины. Из них — 7 минометных обстрелов, всего 72 "прилета", 2 артиллерийских, 31 "приход" и 1 — из реактивных систем залпового огня "Град", 40 "приходов". Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская область

Ночью оккупационные войска совершили атаку на Запорожье дронами, предварительно "Shahed-136", а также окрестных населенных пунктов ракетами С-300.

Так, один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также был произведен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина

Войска РФ в ночь на 23 октября снова нанесли удар по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. Гражданские не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

После полуночи над Никопольским районом наши защитники неба сбили вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".

Харьковщина

За прошедшие сутки враг обстреливал Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области.

В Волчанске повреждены объекты промышленной инфраструктуры, произошли пожары. Без пострадавших.

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За минувшие сутки с ранениями госпитализирован один человек.

Продолжается разминирование деоккупированных территорий области. За сутки пиротехнические отряды ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета.

Луганщина

Напряженной остается ситуации в районе админграницы Луганщины. В субботу, 22 октября, была в очередной раз отражена атака россиян на Белогоровку. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Стельмаховку. Всего враг 23 раза обстреливал позиции наших бойцов по артиллерии и минометам.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных

комплексов врага

Донетчина

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ не оставляют попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку:

из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал Заречное и Терны в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка.

Информация о последствиях и пострадавших за прошедшие сутки уточняется.

Николаевщина

Ночью враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". 14 из них были сбиты на территории области.

Кроме того, оккупанты ночью с ракет типа С-300 ударили по Николаеву. Известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на последнем этаже.

Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повредило балконы, теплотрассу, детскую площадку и несколько припаркованных автомобилей. Предварительно три человека получили ранения.

Также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание, в результате чего один человек госпитализирован. На месте попадания возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ночью также по Шевченковской громаде нанесен удар тремя дронами-камикадзе "Shahed-136", в результате чего повреждена инфраструктура. Подробная информация уточняется.

Также враг нанес ракетные обстрелы по Галицыновской громаде, в результате чего ранения получили два человека. Повреждены объекты инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, вчера вечером были обстрелы четырех населенных пунктов и их окрестностей. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонщина

Продолжаются активные боевые действия. Оккупанты продолжают проводить мероприятия принудительной эвакуации гражданского населения. С Бериславского района и Херсона активно вывозятся государственные учреждения и имущество.

Кроме того, увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Враг также атаковал недавно деоккупированные населенные пункты Херсонщины: Шевченковку – дроном-камикадзе, а Нововоскресенское обстрелял из ЗРК С-300. Без человеческих утрат.

Бериславский район снова оказался под обстрелами российско-оккупационных войск. Есть раненые и погибшие мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура. Из-за попадания снаряда в состав уничтожено 1000 тонн зерна пшеницы и трактора.

В Бериславском районе ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", сообщили в командовании Воздушных Сил.

Напомним, в ISW заявили, что Россия ударами по энергетическим объектам пытается заставить Украину больше вкладываться в защиту и отвлечься от контрнаступления.

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