Почти 200 боестолкновений в сутки: ситуация на фронте обострилась

Оккупанты штурмуют по всем направлениям.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки, в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны оккупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Часов Яра и Калиновки. Около последнего из этих населенных пунктов произошло более 50% всех боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурма разной интенсивности. Больше их было в районах населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Украинска, Лесовка, Галицыновка, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки – совершил в сутки 13 штурмовых действий.

На Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения: два неподалеку от Роботиного и два – в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1350 российских захватчиков. Также враг потерял 10 танков, 24 боевых бронированных машины, 22 артиллерийские системы, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Читайте также: