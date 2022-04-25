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Почти 22 тысячи личного состава и более 180 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

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Почти 22 тысячи личного состава и более 180 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на 25 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,9 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21900 человек ликвидировано
  • танков – 884 ед.
  • боевых бронированных машин – 2258 ед.
  • артиллерийских систем – 411 ед.
  • РСЗО – 149 ед.
  • средства ПВО – 69 ед.
  • самолетов – 181 ед.
  • вертолетов – 154 ед.
  • автомобильной техники – 1566 ед.
  • корабли/катера — 8 ед.
  • цистерн из ГСМ — 76 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 ед.
  • специальная техника – 28 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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