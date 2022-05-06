Почти 25 тысяч личного состава и 199 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Почти 25 тысяч личного состава и 199 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 6 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,9 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1110 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед.

артиллерийских систем – 502 (+3) ед.

РСЗО – 171 (+2) ед.

средства ПВО – 83 (+0) ед.

самолетов – 199 (+3) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед.

корабли/катера — 11 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12) ед.

специальная техника – 38 (+0) ед.

крылатые ракеты – 90 (+1)

ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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