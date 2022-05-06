Почти 25 тысяч личного состава и 199 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 6 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,9 тысячи человек. Данные уточняются.
Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1110 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед.
- артиллерийских систем – 502 (+3) ед.
- РСЗО – 171 (+2) ед.
- средства ПВО – 83 (+0) ед.
- самолетов – 199 (+3) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед.
- корабли/катера — 11 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12) ед.
- специальная техника – 38 (+0) ед.
- крылатые ракеты – 90 (+1)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге