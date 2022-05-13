Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Почти 27 тысяч личного состава и 200 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Дата публикации
Просмотры
1636
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Почти 27 тысяч личного состава и 200 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 13 мая общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 26,9 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26900 (+250) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1205 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 2900 (+27) ед.
  • артиллерийских систем – 542 (+8) ед.
  • РСЗО – 193 (+2) ед.
  • средства ПВО – 88 (+1) ед.
  • самолетов – 200 (+1) ед.
  • вертолетов – 162 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7) ед.
  • крылатые ракеты – 95 (+1)
  • корабли/катера — 13(+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) ед.
  • специальная техника – 41 (+0) ед.
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Россияне уничтожают нашу культуру и разрушают наши достопримечательности

Россияне уничтожают нашу культуру и разрушают наши достопримечательности
Следующая публикация