Почти 3 млн украинцев выехали в Польшу после российского вторжения

Около 3 миллионов человек выехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.
В пятницу, 22 апреля, польские пограничники оформили 17,7 тысячи путешественников – меньше почти на 11% по сравнению с предыдущим днем (19,9 тысячи). В субботу до 07.00 утра 4000 человек пересекли границу, уменьшение на 11,5%.
Такие данные приводит пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".
С 24 февраля в целом границу Украины в направлении Польши пересекли 2,922 миллиона человек.
Напомним, на границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.
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