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Почти 300 тысяч ликвидированных оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Почти 300 тысяч ликвидированных оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ

Сухпаек российской армии / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Потери российской армии на 30 октября составляют около 299 940 бойцов убитыми и ранеными.

Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ на фронте ликвидировали еще 860 российских военных в течение 29 октября, увеличив вражеские потери почти до 300 тыс.

Потери врага на 30 октября 2023 года

  • личный состав – около 299 940 (+860) человек,
  • танки ‒ 5190 (+15),
  • боевые бронированные машины ‒ 9775 (+17),
  • артиллерийские системы – 7202 (+14),
  • РСЗО – 834 (+0),
  • средства ПВО – 559 (+1),
  • самолеты – 321 (+1),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 1544 (+0),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9555 (+23),
  • специальная техника – 1014 (+2).
Потери россиян на 30 октября 2023 года / © Пресс-служба Генерального штаба ВСУ
Потери россиян на 30 октября 2023 года / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Напомним, по данным ВСУ, с 10 октября во время наступления врага под Авдеевкой оккупанты понесли огромные потери, а именно более 6500 человек.

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Дата публикации
Просмотры
2206
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