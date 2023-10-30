Почти 300 тысяч ликвидированных оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Потери российской армии на 30 октября составляют около 299 940 бойцов убитыми и ранеными.

Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ на фронте ликвидировали еще 860 российских военных в течение 29 октября, увеличив вражеские потери почти до 300 тыс.

Потери врага на 30 октября 2023 года

личный состав – около 299 940 (+860) человек,

танки ‒ 5190 (+15),

боевые бронированные машины ‒ 9775 (+17),

артиллерийские системы – 7202 (+14),

РСЗО – 834 (+0),

средства ПВО – 559 (+1),

самолеты – 321 (+1),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20),

крылатые ракеты ‒ 1544 (+0),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9555 (+23),

специальная техника – 1014 (+2).

Потери россиян на 30 октября 2023 года / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Напомним, по данным ВСУ, с 10 октября во время наступления врага под Авдеевкой оккупанты понесли огромные потери, а именно более 6500 человек.

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