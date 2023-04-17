Почти 600 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери России к утру понедельника, 17 апреля, составляют 182 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 182 660 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 3660 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 7087 (+4)

артиллерийских систем – 2804 (+9)

РСЗО – 538

средства ПВО – 285 (+1)

самолетов – 308

вертолетов – 293

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8)

крылатые ракеты ‒ 911

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14)

специальная техника ‒ 328 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что мощные бои продолжаются за два города — Бахмут и Авдеевку. О ситуации на фронте читайте в новости.

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