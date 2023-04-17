Почти 600 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 17 апреля, составляют 182 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 590 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 182 660 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 3660 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7087 (+4)
- артиллерийских систем – 2804 (+9)
- РСЗО – 538
- средства ПВО – 285 (+1)
- самолетов – 308
- вертолетов – 293
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 911
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14)
- специальная техника ‒ 328 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что мощные бои продолжаются за два города — Бахмут и Авдеевку. О ситуации на фронте читайте в новости.
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