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Почти 600 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Почти 600 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 17 апреля, составляют 182 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 182 660 (+590) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3660 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 7087 (+4)
  • артиллерийских систем – 2804 (+9)
  • РСЗО – 538
  • средства ПВО – 285 (+1)
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 293
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8)
  • крылатые ракеты ‒ 911
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14)
  • специальная техника ‒ 328 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что мощные бои продолжаются за два города — Бахмут и Авдеевку. О ситуации на фронте читайте в новости.

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