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Почти 600 оккупантов и техника: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Почти 600 оккупантов и техника: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России на 8 марта составляют 156,120 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3441 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13)
  • артиллерийских систем – 2465 (+2)
  • РСЗО – 488 (+0)
  • средства ПВО – 254 (+1)
  • самолетов – 303
  • вертолетов – 289
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098
  • крылатые ракеты ‒ 873
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1)
  • специальная техника ‒ 237 (+1)

Раньше Генштаб сообщил, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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