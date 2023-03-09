Почти 600 оккупантов и техника: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери России на 8 марта составляют 156,120 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 590 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 3441 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13)

артиллерийских систем – 2465 (+2)

РСЗО – 488 (+0)

средства ПВО – 254 (+1)

самолетов – 303

вертолетов – 289

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098

крылатые ракеты ‒ 873

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1)

специальная техника ‒ 237 (+1)

Раньше Генштаб сообщил, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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