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Почти 700 оккупантов и техника: Генштаб обновил потери врага на фронте

Почти 700 оккупантов и техника: Генштаб обновил потери врага на фронте

оккупанты несут потери / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ ликвидировали сотни захватчиков.

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 23 апреля, составляют 186 420 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 680 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3675 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1)
  • артиллерийских систем – 2837 (+5)
  • РСЗО – 539
  • средства ПВО ‒ 289
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4)
  • крылатые ракеты ‒ 911
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12)
  • специальная техника ‒ 339 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что Российская Федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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