Почти 700 оккупантов и техника: Генштаб обновил потери врага на фронте

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 23 апреля, составляют 186 420 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 680 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано

танков ‒ 3675 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1)

артиллерийских систем – 2837 (+5)

РСЗО – 539

средства ПВО ‒ 289

самолетов – 308

вертолетов – 294 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4)

крылатые ракеты ‒ 911

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12)

специальная техника ‒ 339 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что Российская Федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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