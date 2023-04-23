Почти 700 оккупантов и техника: Генштаб обновил потери врага на фронте

ВСУ ликвидировали сотни захватчиков.
Общие боевые потери России к утру воскресенья, 23 апреля, составляют 186 420 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 680 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано
- танков ‒ 3675 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1)
- артиллерийских систем – 2837 (+5)
- РСЗО – 539
- средства ПВО ‒ 289
- самолетов – 308
- вертолетов – 294 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 911
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12)
- специальная техника ‒ 339 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что Российская Федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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