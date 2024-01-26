Почти два десятка депутатов хотят сложить мандат: Арахамия заявил о кризисе в украинском парламенте

В парламенте Украины пока нет единства. Оно было полгода назад, однако сейчас ситуация стала хуже, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Так считает глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, пишет LB.ua.

По мнению Арахамии, нашему государству грозит парламентский кризис из-за депутатов, пытающихся прекратить работу. В партии "Слуга Народа" уже 17 заявлений на сдачу мандата.

"С парламентом вообще большой кризис приближается. У нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения, – ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря .В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти.Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", – пояснил он.

Напомним, что Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих на военные учения вместе с другими украинцами.

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