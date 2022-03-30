Почти двое суток работы спасателей: в Ровенской области ликвидировали пожар на нефтебазе после удара ракеты

Почти двое суток работы спасателей: в Ровенской области ликвидировали пожар на нефтебазе после удара ракеты

Нефтебазу обстреляли 28 марта.

В Ровенской области ликвидировали пожар на нефтебазе, произошедший в результате российского ракетного удара вечером 28 марта.

Об этом сообщил глава Ровенской государственной администрации Виталий Коваль.

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"Почти двое суток круглосуточной работы спасателей. Пожар на нефтебазе после ракетного удара ликвидирован", — говорится в сообщении главы ОГА.

Как сообщалось, российская ракета попала в хранилище нефтепродуктов на Ровенщине вечером 28 марта. Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения не произошло. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, в ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому. Это первый обстрел города с начала российской войны в Украине, 24 февраля. Оккупанты РФ ударили по промышленным объектам области. Информация о пострадавших проверяется.

Кроме того, 29 марта российские войска нанесли удар по Староконстантинову Хмельницкой области. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар в первый день войны. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.

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