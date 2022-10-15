Почти неделю не выходит на связь: в России рассказали, куда мог деться террорист Гиркин

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) почти неделю не выходит на связь.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, с 10 октября не выходит на связь и не комментирует ход войны России против Украины.

По информации военкоров-пропагандистов из РФ, боевику якобы разрешили уехать на фронт.

В частности, об этом заявил российский блоггер-пропагандист Юрий Котенок.

"Молчание Игоря Стрелкова (Гиркина) в Telegram с 10 октября объясняется тем, что через 8 лет ему позволено выехать в зону боевых действий. По данным Максима Фомина (аkа Владлен Татарский), Стрелков пошел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замом комбата", – написал пропагандист Кремля.

Гиркин и критика Кремля

Террорист Игорь Гиркин открыто критикует путинский режим и провалы русской армии в войне против Украины.

Так, Гиркин недавно заявил, что диктатор Владимир Путин может повторить судьбу других диктаторов – Гуссейна и Каддафи – в случае поражения в войне с Украиной.

По его словам, еще несколько военных поражений оккупантов в Украине, вспышка инфляции — и тогда России сложится революционная ситуация.

Британская разведка также отмечает, что Игорь Гиркин становится все более откровенным критиком Кремля.

По информации руководителя Bellingcat Христа Грозева, у Гиркина есть большая "крыша" в российском ГРУ, поэтому может позволить себе делать громкие заявления с критикой хода войны в Украине.

Игорь Гиркин также намекнул российскому олигарху, руководителю ЧИК "Вагнера" Евгению Пригожину, что его могут "ликвидировать".

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