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"Почти невозможно": на Запорожье нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Почти невозможно": на Запорожье нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов (фото)

Сбитый "Ланцет" / Фото: Национальная гвардия Украины

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Вражеский беспилотник, двигавшийся с оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск, заметили артиллеристы группы наблюдения.

Точными выстрелами трех военнослужащих из АК-74, вражеский дрон был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцеты" упали в 30 метрах от своей цели.

На этом направлении фронта работать со стрелковым оружием по беспилотникам оккупанта ZALA, "Орлан" и "Ланцет" бойцам приходится почти каждый день.

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.

Сбитый
Сбитый "Ланцет" / Фото: Национальная гвардия Украины
Сбитый
Сбитый "Ланцет" / Фото: Национальная гвардия Украины

Что известно о "Ланцетах"

Ранее в ВСУ рассказали, что на поле боя украинская армия страдает от российских беспилотников "Ланцет".

БпЛА "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас разработки российской компании ZALA Aero.

Россияне целенаправленно пытаются выбивать "Ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику. "Ланцеты" почти всегда работают в паре с разведывательными дронами.

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Дата публикации
Просмотры
458
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