"Почти невозможно": на Запорожье нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов (фото)

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Вражеский беспилотник, двигавшийся с оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск, заметили артиллеристы группы наблюдения.

Точными выстрелами трех военнослужащих из АК-74, вражеский дрон был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцеты" упали в 30 метрах от своей цели.

На этом направлении фронта работать со стрелковым оружием по беспилотникам оккупанта ZALA, "Орлан" и "Ланцет" бойцам приходится почти каждый день.

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.