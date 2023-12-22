"Почти невозможно": на Запорожье нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов (фото)

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.
На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Вражеский беспилотник, двигавшийся с оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск, заметили артиллеристы группы наблюдения.
Точными выстрелами трех военнослужащих из АК-74, вражеский дрон был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцеты" упали в 30 метрах от своей цели.
На этом направлении фронта работать со стрелковым оружием по беспилотникам оккупанта ZALA, "Орлан" и "Ланцет" бойцам приходится почти каждый день.
По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.
Что известно о "Ланцетах"
Ранее в ВСУ рассказали, что на поле боя украинская армия страдает от российских беспилотников "Ланцет".
БпЛА "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас разработки российской компании ZALA Aero.
Россияне целенаправленно пытаются выбивать "Ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику. "Ланцеты" почти всегда работают в паре с разведывательными дронами.
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