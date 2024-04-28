Почти полмиллиона: Британия шокировала потерями российской армии в войне в Украине

по подсчетам британцев, российская армия потеряла более 10 000 единиц бронетехники.

Британия оценивает, что Россия потеряла в войне в Украине убитыми и ранеными около 450 000 военных, без учета военных компаний.

Такую оценку дал министр по делам вооруженных сил Лео Докетри, цитату которого приводит британский портал UK Defence Journal, специализирующийся на военной тематике.

"По нашим оценкам, примерно 450 000 российских военных были убиты или ранены, а еще десятки тысяч уже дезертированы с начала конфликта. Число погибших в российских частных военных компаниях (ПВК) неизвестно", — сказал он.

Относительно потерь в технике, по подсчетам британцев, российская армия потеряла более 10 000 единиц бронетехники, в том числе почти 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских систем всех типов

Он уточнил, что техника была уничтожена, покинута или захвачена Украиной с начала войны.

Следует добавить, что оценка британского ведомства совпадает с подсчетами в Генштаб. По данным украинского Генштаба, по состоянию на утро 28 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 466 150 солдат армии РФ.

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