Почти половина российских КАБ бьет по территории России: в чем причина — эксперт

Путину абсолютно безразлично, сколько "сопутствующих потерь" будет во время бомбардировки территории РФ.

В последние дни почти 50 процентов российских КАБ прилетают не на территорию нашей страны, а на территорию Курской области России.

Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев в комментарии телеканалу "Киев24".

"Город Суджа и его пригород страдают от того, что российские пилоты сбрасывают КАБы весом 250 и 500 кг именно на суверенную территорию РФ", — сказал он.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно безразлично, сколько при таких действиях российской армии будет так называемых "сопутствующих потерь".

"Ему все равно сколько гражданского населения на территории Курской области, именно россиян, погибнет, сколько будет разрушено зданий, инфраструктуры", — подчеркнул эксперт.

Так же хозяин Кремля не считается с потерями военного контингента КНДР, который он привлек к войне против Украины в Курской области и которых российский Генштаб использует как штурмовое мясо, погибающее во время первого же боя.

“Таким образом ранее русская армия использовала бывших зека, до того бойцы “Вагнера” таким образом воевали, теперь пришло время северокорейских военнослужащих. Они атакуют, пытаются занять позиции, если им это удается – вместо них на эти позиции заходят российские военные, если нет – идут новые партии северокорейских солдат”, — описывает тактику россиян в Курской области военный журналист.

Владислав Селезнев добавил, что северокорейских солдат не нужно недооценивать, поскольку они достаточно быстро адаптируются к современным условиям ведения боевых действий, в частности, неоднократно демонстрировали свою сноровку по противодействию украинским FPV-дронам.

"Великолепная физическая выучка, невероятный уровень мотивированности, они готовы умирать за своего лидера Ким Чен Ына", — подчеркнул он.

Напомним, на территории Курской области РФ зафиксировано продвижение украинских войск, которое носит тактический характер.

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