На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек

танков — 11 960 (+2)

боевых бронированных машин — 24 643 (+7)

артиллерийских систем — 42 930 (+70)

РСЗО — 1 813 (+5)

средства ПВО — 1 398 (+1)

самолетов — 436

вертолетов — 353

наземные робототехнические комплексы — 1 500 (+4)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781)

крылатые ракеты — 4 693 (+6)

корабли / катера — 33.

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 100 713 (+483)

специальная техника — 4 231 (+4)

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

