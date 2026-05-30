Почти полторы тысячи оккупантов отправились в ад: Генштаб сообщил о новой партии потерь РФ
За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери на поле боя.
На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек
танков — 11 960 (+2)
боевых бронированных машин — 24 643 (+7)
артиллерийских систем — 42 930 (+70)
РСЗО — 1 813 (+5)
средства ПВО — 1 398 (+1)
самолетов — 436
вертолетов — 353
наземные робототехнические комплексы — 1 500 (+4)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781)
крылатые ракеты — 4 693 (+6)
корабли / катера — 33.
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 100 713 (+483)
специальная техника — 4 231 (+4)
Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.