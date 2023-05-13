Почти рота оккупантов, вооружение и техника – бригадный генерал о потерях РФ на Таврическом направлении

Российские захватчики потеряли на Таврическом направлении почти роту солдат (90-120 человек – ред.) и 35 единиц разного вооружения и техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 703 огневых задач", — отметил он.

В частности, речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожены и повреждены 35 единиц вооружения и военной техники противника", — подчеркнул бригадный генерал.

В частности, это четыре боевых машины пехоты, один бронетранспортер, один танк, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", три беспилотника "Орлан-10", БПЛА Zala, РЭБ "Поле-21", РЭБ "Житель", РЛС "Аостинок", самоходная артиллерийская установка "Пион" и автомобильная техника.

"Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага", — добавил Тарнавский.

Напомним, с 24 февраля 2022 года и до 13 мая 2023 года ВСУ уничтожили 198 260 солдат армии РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что потери, которые сейчас несет Россия, должны остановить любую страну от продолжения боевых действий, однако Кремлю безразличны жизнь своих граждан.

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