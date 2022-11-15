Почти вся Тернопольская область осталась без света после атаки россиян - ОВА

Когда возобновят электроэнергию – неизвестно.
По состоянию на вечер 15 ноября из-за ракетных обстрелов страны-террориста России 90% Тернопольской области - без электроэнергии. Также могут возникнуть проблемы со связью.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью.
Напомним, российские обстрелы 15 ноября стали самыми массированными с начала войны. В Воздушных силах сообщили, что российская армия во время атаки выпустила по Украине около 100 ракет, из них 73 – сбили.
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