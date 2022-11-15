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Почти вся Тернопольская область осталась без света после атаки россиян - ОВА

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2125
Время на прочтение
1 мин
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Почти вся Тернопольская область осталась без света после атаки россиян - ОВА

Фото: Pexels

Когда возобновят электроэнергию – неизвестно.

По состоянию на вечер 15 ноября из-за ракетных обстрелов страны-террориста России 90% Тернопольской области - без электроэнергии. Также могут возникнуть проблемы со связью.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью. 

Напомним, российские обстрелы 15 ноября стали самыми массированными с начала войны. В Воздушных силах сообщили, что российская армия во время атаки выпустила по Украине около 100 ракет, из них 73 – сбили.

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Дата публикации
Просмотры
2125
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