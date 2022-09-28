Почти вся Украина "красная": в ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

По состоянию на 18.25 28 сентября почти на всей территории Украины, кроме западных областей и Крыма, объявлена воздушная тревога.

Первое сообщение о ракетной опасности появилось в 18.20 в Киеве. После этого воздушная тревога стремительно распространилась на восточные, северные, южные и центральные регионы Украины.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты! Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности. Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя! Следите за сообщениями от местных властей!

Карта воздушных тревог

Как сообщали раньше, Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. США уже предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия. В случае ядерного удара по Украине Америка нанесет ответный удар по ядерным объектам и объектам военной инфраструктуры РФ.

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