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Почти вся Украина "красная": в ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

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Почти вся Украина "красная": в ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Фото из открытых источников

По состоянию на 18.25 28 сентября почти на всей территории Украины, кроме западных областей и Крыма, объявлена воздушная тревога.

Первое сообщение о ракетной опасности появилось в 18.20 в Киеве. После этого воздушная тревога стремительно распространилась на восточные, северные, южные и центральные регионы Украины.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты! Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности. Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя! Следите за сообщениями от местных властей!

Карта воздушных тревог / ©
Карта воздушных тревог

Как сообщали раньше, Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. США уже предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия. В случае ядерного удара по Украине Америка нанесет ответный удар по ядерным объектам и объектам военной инфраструктуры РФ.

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