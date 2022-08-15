Почувствовали нехватку боеприпасов: оккупанты гатят по Днепропетровщине зенитными ракетами

Россияне обстреливают Днепропетровщину зенитными ракетами из-за нехватки высокоточных боеприпасов. Гатят оккупанты из комплекса С-300.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, оккупанты обстреливают Синельниковский район области из зенитно-ракетных комплексов С-300. В то время как основа задачи подобных комплексов – уничтожение воздушных объектов. Происходит это из-за нехватки россиян высокоточных ракет.

"Сегодня агрессор выпустил по Синельниковскому району четыре ракеты С-300. Их обычно используют для сбивания воздушных объектов, а не для наземных ударов. Еще одну вражескую ракету – X-59 – сбила наша ПВО. Она предназначена для впечатления кораблей", – отметил Сергей Череватый.

Он также добавил, что оккупанты сейчас используют для поражения наземных объектов любые ракеты.

Напомним, что ночью Вооруженные силы Украины и Территориальная оборона совершили наступательные действия на позиции врага в направлении Херсона.

ВСУ отминусировали еще две сотни рашистов – обновленные данные Генштаба ВСУ

Читайте также: