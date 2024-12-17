Почувствовали страх перед украинскими дронами: войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты

Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.
Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед ударными дронами Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"16 декабря 2024 года государство-агрессор Россия продолжила применять войска Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области. После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат — в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.
"Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", — отмечает военная разведка.
ГУР отмечает, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.
Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил, что Путин может перебросить войска КНДР на другие участки фронта.
Читайте также: