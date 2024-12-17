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Почувствовали страх перед украинскими дронами: войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты

Почувствовали страх перед украинскими дронами: войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты

Военные КНДР / Фото: Associated Press

Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.

Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед ударными дронами Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"16 декабря 2024 года государство-агрессор Россия продолжила применять войска Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области. После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат — в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.

"Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", — отмечает военная разведка.

ГУР отмечает, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил, что Путин может перебросить войска КНДР на другие участки фронта.

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