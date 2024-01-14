"Почувствовали запах войны": Игнат сообщил, как соседи Украины готовятся защищаться от российских ракет и дронов

Граничащие с Украиной страны усиливают ПВО и осуществляют военные учения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Видимо, страны, которые с Украиной граничат, уже почувствовали запах войны, и понимают, что угроза есть, и на нее нужно соответственно реагировать. Каждая страна усиливается — это и Польша, и Словакия, и Румыния, и другие страны, пытаясь получить перспективные системы противовоздушной обороны и другое вооружение, в том числе и самолеты, поэтому то, что они проводят определенные учения, усиление своей противовоздушной обороны на границе непосредственно с Украиной, говорит о том, что туда что-то уже залетало. Дроны и ракеты часто попадают в эти страны и угрожают непосредственно ее безопасности. Страны реагируют на это, и это правильные шаги. Усиление ПВО сегодня — вопрос номер один во всем мире", — сказал он.

По его словам, наши специалисты по воздушным силам всегда на контакте с нашими партнерами, в частности из Польской Республики.

"Есть у них свои ответные реагирования на такие ситуации. Думаю, что если представляет тот или иной объект угрозу, он должен быть уничтожен. Если ракета или дрон залетает в воздушное пространство суверенного государства, нужно его уничтожать", — добавил он.

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Напомним:

Российские ракеты на территорию НАТО начали залетать с начала полномасштабного вторжения, и это, очевидно, создавало для НАТО многочисленные проблемы, поэтому какой-то единой политической линии для подобных случаев они до сих пор не придумали.

В частности, на территорию Румынии начали падать российские дроны "Шахеды", которых точно не было на вооружении Украины. Власти Румынии занялись строительством бомбоубежищ для приграничных общин в дельте Дуная.

В Польшу также попадали российские ракеты при ударах по Украине. Вчера, 13 января, Польша поднимала свои истребители, когда РФ атаковала украинские города.

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