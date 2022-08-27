Олег работал в отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК, строя новейшие ИТ-системы для предотвращения коррупции в Украине.

Под артобстрелом возле Бахмута погиб украинский защитник из Киева, член команды НАПК Олег Финогенов.

Об этом сообщила команда Национального агентства по предотвращению коррупции.

Олег Финогенов с первых дней широкомасштабного вторжения отправился защищать Украину.

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Олег работал в отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК, строя новейшие ИТ-системы для предотвращения коррупции в Украине.

У мужчины был значительный военный опыт.

"С 2015 года защищал Украину в рядах знаменитой 93-й бригады "Холодный Яр". Поэтому 24 февраля без колебаний сразу уехал на фронт к своим побратимам холоднояровцам", — пишут в соцсети коллеги Олега по работе в НАПК.

Олег Финогенов вел активную общественную жизнь и был среди защитников старого Киева, в частности Протасового Яра.

Побратим погибшего воина Евгений Вольт написал строки, которые открывают правду о том, какую плату несет Украина за "спецоперацию" Кремля.

"Вчера погиб Фил. Светлый парень. Хороший. Воевал 15-16-го. С первых дней войны в 93-й. Командир взвода на самых опасных участках фронта. Война забирает лучших. Сегодня в моей роте погибли четыре парня, имена которых пока что нельзя публиковать. Мы платим высокую цену за нашу свободу, за право иметь свое государство, за право самим определять свое будущее. Это нужно понимать и помнить", — рассказал об Олеге Финогенове с позывным Фил и бойцах из его подразделения холоднояровец Вольт.

Напомним, во время боя под Изюмом погиб известный общественный деятель Роман Ратушный. 24-летний боец воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" как разведчик. Оккупанты убили его 9 июня.

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