Под Авдеевкой – до 40 тысяч оккупантов, у врага есть небольшое продвижение: эксперт о возможных сценариях войны

Под Авдеевкой оккупационная армия РФ сосредоточила множество личного состава и бронетехники. Дальнейший ход событий будет определяться ресурсами и возможностями сторон.

Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Ситуация достаточно серьезная и обостренная. Есть небольшое тактического уровня продвижения противника, в частности в районе Авдеевского коксохимического завода, возле очистных сооружений этого промышленного объекта. Но нельзя сказать, что эти продвижения кардинально могут изменить ситуацию на поле боя", — отметил Селезнев.

По словам эксперта, ведение боевых действий в промышленной застройке – очень сложный вид операций.

"Поскольку украинская армия имеет возможность стабильно обеспечить всем необходимым защитников Авдеевки, у противника шансы весьма и весьма призрачны. Но что характерно, ключевую миссию по уничтожению вражеского военного потенциала – личного состава, бронетехники, артиллерийских систем, реализуют наши артиллеристы и ракеты Селезнев.

По его словам, до 90% российских потерь – результат эффективной боевой работы украинских артиллеристов. Поэтому если ВСУ будет вполне достаточно тех артиллерийских ресурсов, тех сил и средств, которые они располагают, то ситуация и дальше будет держаться примерно на таком же уровне.

"Если нам этих ресурсов не будет хватать, то мы по всей вероятности увидим маневренную оборону и перемещение наших подразделений на другие, более выгодные рубежи и позиции", — сказал военный эксперт.

Но какой будет ситуация в Авдеевке, будет определяться именно ресурсами и возможностями ВСУ и врага.

"Безусловно, загадывать в этой ситуации – крайне неблагодарная история. Ведь только около одной Авдеевки сосредоточено около 40 000 единиц личного состава войск РФ. Враг будет пытаться трансформировать численное преимущество в какие-то территориальные успехи. Но фактор мужества, героизма и готовности к эффективным боевым действиям обороны со стороны украинских защитников я бы не стал списывать. Очень часто именно благодаря этим факторам нам удается сдерживать наступление противника, численно кратно превосходящего наши ресурсы", — резюмировал Владислав Селезнев.

Напомним, эксперт назвал новую горячую точку на фронте, где еще в ближайшее время активизируются россияне.

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