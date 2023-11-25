Под Авдеевкой до десятка окупантов сдались в плен: что известно

Оккупационные войска начали сдаваться в плен украинским защитникам под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, враг уменьшил количество авиаударов в четыре раза по сравнению с позапрошлыми сутками, однако остается высокой активность пехоты.

"Российские оккупанты начали сдаваться в плен. Вчера в Донецкой области три человека "выбрали жизнь", и сегодня ночью, есть информация, еще до десятка окупантов сдались в плен", — сказал он.

В частности, вблизи Авдеевки наши воины отразили 30 атак.

"Бронетехнику противник применяет редко, потому что очень многое потерял ее во время "третьей волны", которая началась несколько дней назад", — резюмировал Штупун.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска 22 ноября начали новое наступление на Авдеевку. Вероятно, привлечены более слабые механизированные силы, чем в предыдущих волнах.

Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области тяжелая. Российские кафиры пытаются прорваться непосредственно на Авдеевский коксохим.

По мнению эксперта, россиянам нужно взять Авдеевку в "ежегодное послание Путина", которое должно состояться в декабре. Это должно быть представлено как "большая победа".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.