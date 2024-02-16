Под Авдеевкой фактически "стерты" два вражеских подразделения: подробности

Предварительно, реальное количество потерь оценивается в 4200 погибших и раненых противника.

Под Авдеевкой фактически "стерты" два вражеских подразделения.

Об этом говорится в сообщении Третьей отдельной штурмовой бригады Telegram.

"Оперативная информация из Авдеевки: потери окупантов и данные разведки. Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й РФ Оба вражеских подразделения – фактически "стерты", – говорится в сообщении.

Предварительно, реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника.

Известно, что значительные потери несет и 30-я омсбр вс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии.

Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.

Против украинских сил в частности воюет 114 отдельная мотострелковая бригада — бывший 11 отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

"Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой", — заключает Третья отдельная штурмовая бригада.

Напомним, Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.

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