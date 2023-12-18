Под Авдеевкой оккупанты применили танк-шахед: Коваленко рассказал о тактике ИГИЛ — фото

В районе Авдеевки российские оккупанты применяют тактику террористов "ИГИЛ" – когда транспорт нагружают взрывчаткой и отправляют на позиции противника со смертником внутри. Россияне применяют такую тактику не в первый раз, правда, механик-водитель предварительно выпрыгивает из танка и тот становится безэкипажным и неуправляемым.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и показал фото танка Т-62, который россияне использовали в качестве "шахеда".

По его словам, вражеский Т-62 был остановлен в районе Водяного.

Танк Т-62 со взрывчаткой под Авдеевкой / Фото: Александр Коваленко

Коваленко подчеркнул, что через некоторое время российское командование просто начнет приковывать механиков к танку наручниками.

По словам эксперта, оккупанты использовали под Авдеевкой "голый" Т-62, не попавший под "модернизацию" на Бронетанковый ремонтный завод №103 в Забайкалье.

"Схема достаточно интересная. Танк вполне мог проходить по документам как "модернизированный". А на деле после его применения уже не доказать", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, Маляр прокомментировала "прослушку" в кабинете Валерия Залужного. Она также добавила, что есть факты "слива" информации из штабов, военная тайна не раз становилась публичной.

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