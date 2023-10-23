Под Авдеевкой погиб житель Севастополя из-за ошибки навигатора — подробности

Под Авдеевкой погиб житель Севастополя из-за сбоя в работе навигатора – 40-летний мужчина ехал со своей матерью из Крыма в Луганск, однако техника завела его под Авдеевку Донецкой области, где идут боевые действия между Вооруженными силами Украины и оккупационной армией России.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина вместе со своей 65-летней матерью выехал на автомобиле Chevrolet Aveo из Севастополя в Луганск в ночь на 20 октября. Около полудня они уже находились в районе Донецка. Однако дальше мужчина сбился с пути и навигатор их вывел на трассу "Донецк — Авдеевка", которая расположена практически на линии столкновения.

"Когда мужчина проезжал населенный пункт Спартак, рядом с машиной произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате взрыва он погиб, его мать ранений практически не получила", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ликвидирован российский командир штурмового батальона, подполковник Федосеев.

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