Под Авдеевкой погибло сколько россиян, столько СССР потерял за 10 лет в Афганистане – офицер ВСУ

Военный напомнил, что потери в Афганистане подтолкнули СССР к распаду. По его мнению, это ждет и Россию.

На Авдеевском направлении российские оккупанты продолжают нести рекордные потери.

Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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По его словам, за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой россияне потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

"Под самой Авдеевкой за 4 месяца, вдумайтесь только, погибло столько людей, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Только одна Авдеевка. После этого, как вы помните, СССР развалился. Это же ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало", – убежден Цехоцкий.

По его мнению, Путину все-таки придется оправдываться за потери РФ в Украине.

"Башкортостан начал и дальше будет, ведь мешки и куски тел начинают возвращаться в РФ. И это не может не сказаться на том, что Путину нужно что-то делать, чтобы оправдать свои террористические действия", – подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, что 10 октября 2023 года оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

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