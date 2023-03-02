Под Авдеевкой россияне несут колоссальные потери: "Забрасывают трупами нашу территорию"

Российская армия не перестает забрасывать живой силой позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой и Бахмутом Донецкой области. Впрочем, украинские защитники уничтожают противника. Враг же не жалеет ни собственных солдат, ни техники.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Они просто забрасывают труппами нашу территорию. Это биомасса, которую им не жалко. Но, к сожалению, их еще много очень в Российской Федерации, во всех этих, скажем так, республиках малых народностей", — сказал Барабаш.

По его словам, потери в технике у оккупантов колоссальные, но это никоим образом не сказывается на интенсивности работы вражеской артиллерии и авиации.

Глава Авдеевской МВА отмечает, что у россиян много техники, но она морально и технически устарела. Так, на фронте уже появляются танки и БТРы 50-х годов.

"Это говорит о том, что не все у них хорошо с техникой. Да, ее много, но моральная и техническая старость вряд ли им сыграет на руку", — пояснил Барабаш.

Также он отметил, что под Угледаром ВСУ уничтожили более 130 танков армии России. Более того — под Большой Новоселкой оккупанты закопали танки 50-х годов и "просто используют их как артиллерию", но они "вообще не имеют никакой автоматики, средств наблюдения".

По словам Барабаша, враг меняет свои планы по захвату Авдеевки – как и выходы на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Крайний раз они хотели взять Авдеевку до 1 марта. Сегодня у нас 2 марта, а Авдеевка контролируется Вооруженными силами Украины. Надеюсь, и дальше так будет. Ничего у них не получится", — сказал Барабаш.

Напомним, президент Владимир Зеленский оценивает ситуацию на Бахмутском направлении как самую сложную на фронте. Как дальше будут развиваться события под Бахмутом и могут ли Вооруженные силы Украины отступить из города — ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов по ситуации на Донбассе.

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